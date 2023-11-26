Умер итальянский «звездный» дизайнер Люка Сабателли

Итальянский «звездный» дизайнер, художник по костюмам и декорациям Люка Сабателли умер в Милане в возрасте 87 лет.

Смерть, причина которой не называется, наступила 24 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Сабателли был известен как мастер, обшивавший легендарного Адриано Челентано. Актер появлялся в придуманных дизайнером костюмах в проектах «Бархатные ручки» и «Туз». Кроме того, Сабателли называли персональным дизайнером одной из «королев» итальянского шоу-бизнеса Рафаэллы Карры.

Сабателли создавал костюмы и декорации для культовых картин «Как я научился любить женщин», «Мистер Икс», «Черная овца», «Кошка о девяти хвостах», «Первая ночь покоя» и многих других, сообщает «Российская газета».

Ранее умерла 65-летняя иранская актриса кино и телевидения Бита Фарахи. Причиной смерти стала болезнь, давшая тяжелые осложнения на легкие и сердце. Несколько недель назад Фарахи была госпитализирована в Тегеране. Медики боролись за жизнь актрисы, но спасти ее не удалось, она скончалась в реанимации 25 ноября.