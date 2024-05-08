«Большая утрата»: в академии «Динамо» прокомментировали смерть молодого тренера Кашина на матче

Тренер футбольной школы «Динамо» Егор Кашин умер на матче в Сочи после удара. Он погиб на 24-м году жизни. Ассистент спортсмена Лева Леван в беседе с 360.ru поделился, что случившееся стало сильнейшим ударом.

«С трудом подбираю слова, чтобы выразить свою скорбь по поводу ухода из жизни Егора», — признался он.

По словам мужчины, Кашин был не только хорошим коллегой, но и настоящим другом. Он всю жизнь посвятил спорту и был преданным своему делу.

«Вспоминаю, как он всегда приходил на тренировки задолго до их начала, расставляя барьеры конусы фишки на Петровском манеже. Его профессионализм и преданность делу вдохновляли всех нас», — поделился Леван.

Кашин тренировал ребят из команды U-9. Представители академии «Динамо» высказались о смерти тренера и выразили соболезнования близким.

«Наша франшиза потеряла прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу. Это большая утрата для всей динамовской семьи», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным телеграм-канала «Baza», футболист из команды соперников попал Кашину локтем в висок. После удара у спортсмена началось кровоизлияние в мозг. На место вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти Кашина не удалось.

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