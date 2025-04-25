Умерла звезда бразильских сериалов «Тропиканка» и «Шипы и розы» Лусия Алвес: известна причина

Умерла звезда бразильских сериалов Лусия Алвес. Ей было 76 лет. Причиной кончины стал рак поджелудочной железы.

Коллеги актрисы поделились, что она умерла 24 апреля. Бет Гулар, известная по сериалу «Клон», сообщила, что Лусия была уникальной и что она посвятила всю свою жизнь искусству.

«Она оставил свой след на бразильском телевидении. Покойся с миром, дорогая Лусия, пусть Бог примет тебя в своем мире. Мои соболезнования родным и близким», - написала в блоге Гулар.

Отметим, что Лусия Алвес сыграла во многих бразильских проектах. Самые известные из них — «Тропикана», «Шипы и розы», «Суррогатная мать».

Ранее умер актер из фильма «Греческая смоковница» Эрих Томек. Ему было 94 года. Причина смерти не уточняется.

Также недавно в Астане похоронили блогершу Кристину Рахимову, у которой был редкий вид рака - саркома Юинга почки.