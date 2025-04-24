Умершую в 27 лет от редкого вида рака блогершу Рахимову похоронили в Астане

В Астане похоронили блогершу Кристину Рахимову, которая умерла в 27 лет от редкого вида рака - саркомы Юинга почки. Могилу девушки показал ее супруг в личном блоге.

Санжар Рахимов рассказал, что многие хотели прийти проститься с Кристиной, но не смогли. Он отметил, что каждый желающий может прийти к месту захоронения в любое время и оставить цветы или игрушки.

«Она была бы рада, так как была очень общительной. Прошу вас быть уважительными, так как за этим местом серьезно наблюдают работники кладбища», - обратился мужчина к поклонникам блогерши.

Родные установили на могиле Кристины крест из красного дерева, рядом с которым оставили портрет умершей. Сейчас участок утопает в цветах.

Напомним, что Рахимова узнала о диагнозе после свадьбы. Она хотела развестись с мужем, чтобы он не видел ее мучения, но в итоге передумала. Санжар был с Кристиной вплоть до последнего дня жизни.

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