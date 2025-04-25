На 95-м году жизни умер звезда фильма «Греческая смоковница» Эрих Томек. Об этом сообщает aif.ru.

Актер, сценарист и кинопродюсер Эрих Томек умер в возрасте 94 лет 18 апреля. Причина смерти знаменитости не сообщается. Томек скончался в родной Вене, где родился в 1930 году.

Эрих Томек является автором сценариев к порядка 50 картин, одними из самых известных работ являются «Греческая смоковница» (18+), «Кровавая луна», «Джулия» (18+), «Линда» (18+), «Переполох в отеле» (18+).

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