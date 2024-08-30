Ушла из жизни сценаристка серии фильмов «Дела житейские» Виктория Евсеева

Скончалась сценаристка серий фильмов «Дела житейские» Виктория Евсеева. Соответствующая информация появилась на сайте kino-teatr.ru.

Кинематографистка умерла на 52-м году жизни. Причина смерти Евсеевой в настоящий момент неизвестна.

Виктория Евсеева появилась на свет в 1972 году. В 1992 году будущая сценаристка успешно сдала экзамены на заочное отделение факультета прозы Литературного института имени Горького.

После второго курса она перешла на заочное отделение сценарного факультета Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова. Диплом об окончании ВГИКа она получила в 1999 году.

За свою карьеру Евсеева успела написать свыше 40 сценариев для сериалов и фильмов. К наиболее известным работам кинематографистки относятся «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (по романам Дарьи Донцовой), «Всегда говори «всегда», «У реки два берега», «Все сокровища мира», «Тайный город», «Я буду рядом» и «Метро».

Ранее мы писали, что умер 52-летний актер Алексей Шашин через 2 дня после похорон друга Евгения Шишова.