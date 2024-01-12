Умерла в возрасте 95 лет знаменитая французская актриса Лоранс Бади

Умерла французская актриса театра и кино Лоранс Бади. Ей было 95 лет, сообщает BFMTV со ссылкой на представителя артистки.

Смерть наступила 11 января, но известно об этом стало только сейчас. Причины, по которым актриса ушла из жизни, не раскрываются.

Карьера Бади началась в 50-х годах прошлого века с фильма «Запрещенные игры». Она снялась почти в 150 картинах, большинство из которых комедийные.

Российским зрителям актриса известна по ролям в фильмах «Любовь женщины», «Мой американский дядюшка» с Жераром Депардье, а также сериале о комиссаре Мегрэ.

Ранее мы писали, что народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни в возрасте 88 лет. Он умер у себя дома, на Спиридоньевском переулке в Москве.

Также стало известно о смерти 70-летней художницы Елены Кудрявцевой. Она создавала гобелены в разных жанрах, включая пейзажи, натюрморты и портреты.