Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни на 89-м году жизни. Он умер у себя дома, на Спиридоньевском переулке в Москве, сообщают источники ТАСС.

«Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни — источник в окружении», — сказано в сообщении издания.

По данным Telegram-канала Mash, предварительная причина смерти худрука Малого театра — почечная недостаточность, которая возникла на фоне перенесенного инсульта.

Время и место похорон артиста определят позже.

Напомним, 88-летний Соломин был госпитализирован 6 ноября 2023 года после микроинсульта.

По последним данным, артиста выписали из больницы после месяца лечения. Директор Малого театра Тамара Михайлова утверждала, что Соломин хорошо себя чувствует.

Юрий Соломин, родившийся 18 июня 1935 года в Чите, был выдающимся актером и педагогом. С 1961 года он преподавал актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Свою карьеру артист начал в 1960-х годах, а с тех пор снялся в почти 60 фильмах и сериалах. В 1988 году он был удостоен звания народного артиста СССР.