Умерла в возрасте 76 лет актриса из «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига

На 77-м году жизни скончалась советская и украинская актриса Татьяна Шелига, известная по ролям в сериалах «Когда мы дома» и «Возвращение Мухтара». О ее смерти сообщила дочь Анастасия, передает НТВ.

Татьяна Шелига родилась 10 декабря 1948 года в Киеве и за свою карьеру сыграла в десятках фильмов и сериалов, среди которых: украинский сериал «Когда мы дома», мюзикл «За двумя зайцами», фильмы «Поворот наоборот», «Чужие дети», «Срочно! Ищу мужа», сериалы «Леди Бомж», «Не женская работа», «Жизнь продолжается».

Точные обстоятельства смерти не раскрываются, но, по данным СМИ, в апреле 2024 года здоровье актрисы резко ухудшилось.

Ранее мы писали о том, что умерла в 78 лет актриса из «Служебного романа» Надежда Репина. Она работала над фильмами «Грань», «Собака», «Карманная женщина», «Убийство за квартиру». До 2013 года Надежда была режиссером киножурнала «Ералаш».

Также стало известно о смерти актрисы из «Папиных дочек» и «Склифосовского» Натальи Пикулы. Новость о ее уходе из жизни подтвердили родственники.