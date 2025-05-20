Умерла в 52 года актриса из «Папиных дочек» и «Склифосовского» Наталья Пикула

Умерла актриса Наталья Пикула. Ей было 52 года. Подробности сообщает информационный портал aif.ru.

Новость о смерти Натальи подтвердили ее родственники. По их словам, артистка скончалась 18 мая. Причина смерти пока не раскрывается, однако известно, что перед уходом из жизни Пикула тяжело болела.

Дата и место прощания будут известны позже.

Отметим, что Наталья Пикула прославилась благодаря ролям в сериалах «Папины дочки», «Склифосовский», «След», «Обручальное кольцо», «Кремлевские курсанты» и других. В основном актрисе давали второстепенных персонажей. Всего в ее фильмографии около 130 проектов.

К слову, последние несколько лет актриса не снималась в кино. Крайний фильм с ее участием вышел в 2021 году.

Ранее умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская. Причина смерти не разглашается. Ей было 70 лет.