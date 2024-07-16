Умерла в 99 лет народная артистка России Рубина Калантарян

Умерла народная артистка России Рубина Калантарян. В следующем году ей могло бы исполниться 100 лет.

Информацию о кончине певицы и театральной актрисы опубликовали на сайте Армянской национально-культурной автономии Петербурга. Сообщается, что Рубина Рубеновна умерла в северной столице 15 июля около 20:00. Причина ухода из жизни не уточняется, но сказано, что перед смертью у нее неожиданно резко ухудшилось состояние.

Отметим, что Калантарян с самого детства тянулась к сцене. Еще с 8-ми лет она начала выступать в составе хора Радиокомитета Армянской ССР и была его солисткой. Она окончила Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова и работала в Государственном академическом Малом оперном театре.

На данный момент информация о времени и месте прощания с артисткой не разглашается.

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