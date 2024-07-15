Умерла в 86 лет режиссер Нана Згуриди, снявшая фильм «Рикки-Тикки-Тави»

Умерла режиссер и сценарист Нана Згуриди. Ей было 86 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

Некролог был опубликован 15 июля. Причина смерти кинематографиста пока не уточняется. Также на данный момент неизвестно, когда и где пройдет прощание. Близкие Наны Згуриди комментариев не давали.

Отметим, что режиссер за свою карьеру сняла десятки игровых и научно-популярных фильмов. В кино она пришла после того, как окончила режиссерский факультет ВГИКа, где обучалась у Александра Згуриди. Среди ее самых популярных работ — «Рикки-Тикки-Тави», «Скачки», «Дрессировщики», «Лиза и Элиза», «Балерина», «Собачье счастье» и другие.

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