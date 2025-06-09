Умерла в 95 лет одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская. Ей было 95 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В начале Великой Отечественной войны Крыжановскую эвакуировали из блокадного Ленинграда в Ташкент. На Родину она вернулась только после 1945 года и посвятила всю свою жизнь искусству.

Марта Яновна 60 лет проработала в Эрмитаже, удостоилась звания заслуженного работника культуры России. Она написала несколько научных книг и более сотни статей, посвященным замкам и соборам средневековья и искусству резной кости. Крыжановская была кандидатом наук в области искусствоведения.

Отметим, что причина смерти Марты Яновской не уточняется. Также неизвестно, как она провела последние дни жизни.

Ранее скончался оператор Владимир Смутны, работавший над фильмом «Вий». Ему было 82 года.

Также умерла актриса сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» Наталия Потапова.