Ушел из жизни на руках у родных: умер чешский кинооператор Владимир Смутны

В Чехии умер кинооператор Владимир Смутны, работавший над российско-украинским фильмом «Вий», премьера которого состоялась в 2014 году. Ему было 82 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что кинодеятель ушел из жизни в субботу, 8 июня, «у себя дома, на руках у родных».

Семья Смутны приняла решение провести закрытую церемонию прощания и похороны. Траурные мероприятия пройдут в «узком кругу».

Владимир Смутны окончил пражскую Академию исполнительных искусств. Сначала он начал работать помощником оператора у Франтишека Ульдриха и Яромира Шофра, а с 1982 года стал главным оператором.

Наибольшей известности Смутны добился в середине 90-х, когда стал главным оператором у Яна Сверака. Он подписал контракт на оскароносные «Коля» и «Темно-синий мир», после чего начал получать предложения из-за рубежа. При этом Владимиру не нравилась тенденция перехода на цифровую пленку, поэтому он часто отказывался от работы с иностранными продюсерами.

В его фильмографии кроме «Вия» также картины «Расписная птица», «Диско-истории». Смутны являлся обладателем нескольких премий «Чешский лев» за лучшую операторскую работу, сообщает TotalFilm.

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