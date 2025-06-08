Умерла в 73 года актриса сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» Наталия Потапова

Умерла заслуженная артиста РФ Наталия Потапова, известная зрителям по сериалам «Слово пацана. Кровь на асфальте», «А у нас во дворе...» и «Склифосовский». Ей было 73 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. При этом известно, что актриса скоропостижно ушла из жизни 7 июня. В настоящее время нет данных о том, когда состоятся похороны и церемония прощания.

Информацию о смерти Наталии Потаповой подтвердили в Театре Ермоловой, где служила артистка.

«Скоропостижно скончалась заслуженная артистка России Наталия Ивановна Потапова. Трудно поверить... Сложно даже перечислить все ее роли, сыгранные ярко, талантливо, темпераментно, с полной отдачей… Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Наталии Ивановны. Ее имя навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории Театра Ермоловой», — говорится в некрологе на странице театра «ВКонтакте».

В 1976 году Наталия Потапова окончания ГИТИС и поступила в труппу Театра имени Ермоловой. Там она проработала всю свою жизнь.

В 1974 году актриса сыграла дебютную роль в фильме «В восемнадцать мальчишеских лет». Всего в ее фильмографии 94 проекта, включая «Леди Макбет Мценского уезда», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «А у нас во дворе...», «Ёлки новые», «Склифосовский», «Пищеблок», «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее умерла полуфиналистка конкурса красоты «Мисс Вселенная Эквадор» Мария Лорена Аргуэлло. Ей было 28 лет.