«Несколько раз сказал, что ему очень больно»: умер отец хоккеистов Павла и Валерия Буре

В Майами умер четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию, обладатель Кубка Стэнли Владимир Буре. Отцу прославленных хоккеистов Павла и Валерия Буре было 73 года.

Официальная причина смерти спортсмена не раскрывается. Также нет данных о том, когда состоится церемония прощания и где пройдут похороны.

Как рассказал «Матч ТВ» хоккейный специалист Игорь Куперман, Буре часто плавал в океане и в одном из последних заплывов у него стало плохо с сердцем. Спортсмена отвезли в реанимацию, где держали дня три, потом выписали.

«Буре обычно ни на что не жаловался, но тут несколько раз сказал, что ему очень больно. Я не стал спрашивать, где и как больно, но я понял, что это может быть сердце», — рассказал Куперман.

Известно также, что в 2017 году спортсмен перенес инсульт.

Владимир Буре завершил спортивную карьеру в 1970-х годах, после чего несколько лет работал тренером по плаванию. В 1991 году вместе сыновьями переехал в США. Позже он стал личным тренером Павла по физподготовке и входил в штаб «Ванкувер Кэнакс», а с 1999 года — «Нью-Джерси Девилз», в составе которого дважды стал обладателем Кубка Стэнли.

Также Буре является заслуженным мастером спорта СССР по плаванию и заслуженным тренером России по хоккею.

В 2010 году Владимир Буре вернулся в Москву и занял пост вице-президента хоккейного клуба ЦСКА. В 2012 году стал советником президента КХЛ. В 2015-2017 годах Буре работал тренером по физподготовке сборной Белоруссии по хоккею.

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