Умер участник «Евровидения» из Швеции Йоран Фристорп

Умер шведский певец, участник «Евровидения» 1973 года Йоран Фристорп. Ему было 76 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Долгое время артист боролся с тяжелой болезнью. Причем до поставленного диагноза в 2020 году он не знал, что жил с раком печени. Победить недуг у певца так и не получилось. Другие подробности смерти не раскрываются.

Отметим, что Йоран Фристорп выступал в составе группы Malta. Вместе с коллективом он представлял Швецию на песенном конкурсе. Тогда музыканты заняли пятое место.

После артист начал сольную карьеру. Работал он до того момента, пока не столкнулся с последствиями рака. Его последний музыкальный альбом вышел в 2018 году.

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