Умерла в 88 лет актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Аурора Клавель

Актриса Аурора Клавель умерла на 88-м году жизни. Новость о кончине подтвердили члены ее семьи. Об этом сообщает El Imparcial.

Причина смерти Клавель пока не разглашается. Также нет информации о том, как прошли последние дни жизни артистки. Родственники Ауроры лишь уточнили, что ее не стало 19 мая.

Отметим, что многим зрителям актриса запомнилась по ролям в популярных сериалах «Богатые тоже плачут», «Дикая роза», «Роза Гваделупе». Также она снималась в проектах «Дикая банда», «Пэт Гэрретт и Билл Кид», «Берег москитов» и многих других. Всего на ее счету более 100 различных фильмов и сериалов. Клавель входила в число актрис «золотого века» национального кинематографа и Голливуда.

Ранее стало известно о смерти актрисы из фильма «Развод и девичья фамилия» Людмилы Игнатенко. Ей было 82 года. Она скончалась 18 мая.

Также недавно появилась информация о смерти хореографа Юрия Григоровича в возрасте 98-ми лет.