Умер хореограф Юрий Григорович

Умер в возрасте 98 лет советский и российский хореограф Юрий Григорович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника знаменитости.

Большую часть своей творческой карьеры Григорович посвятил Большому театру, где создал знаменитые авторские постановки, включая «Каменный цветок» и «Иван Грозный» Сергея Прокофьева, а также «Щелкунчик» Петра Чайковского. С 1964 года он занимал должность главного балетмейстера главного театра страны.

До прихода в Большой театр Григорович работал балетмейстером в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр), где также оставил значительный творческий след.

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