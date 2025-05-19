Умерла актриса из фильма «Развод и девичья фамилия» Людмила Игнатенко

В возрасте 82 лет умерла актриса театра и кино Людмила Игнатенко. Причины смерти не называются.

Как сообщает «Российская газета», Игнатенко скончалась 18 мая. Это подтвердили ее коллеги в Киевском ТЮЗе.

Прощание должно состояться 19 мая. Церемонию прощания разрешили посетить в том числе поклонникам актрисы.

В ТЮЗе отметили, что образы Игнатенко «были наполнены искренностью, глубиной и любовью». Спектакли с ее участием становились событием.

Игнатенко родилась в 1942 году в Киеве. Она была выпускницей драматической студии при театре им. И. Франко. С 1970 года служила в ТЮЗе на Липках.

Ее дебют в кино состоялся в 1979 году. Игнатенко снялась в картинах «Возвращение Мухтара 5», «День рождения Буржуя», «Развод и девичья фамилия», озвучивала мультфильмы «Алиса в Стране чудес», «Страшный, серый, лохматый» и другие.

18 мая скончалась актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская. Ей было 70 лет.