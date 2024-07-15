Выглядела счастливой: появилось последнее фото звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти

В Сети обсуждают последнее фото актрисы Шеннен Доэрти, сделанное за месяц до ее смерти. Звезда «Зачарованных» не скрывала, что боролась с раком, но на публике появлялась редко. Снимок опубликовал Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Папарацци запечатлели Шеннен во время прогулки с близкими. Она шла по улице с пакетом в руках. Выглядела при этом знаменитость довольно счастливой. Выделялся лишь головной убор в теплую погоду. Одета она была в светлые джинсы и футболку.