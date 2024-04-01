Умерла в 81 год советская актриса и певица Дануте Диргинчюте

Умерла советская актриса театра и кино и певица Дануте Диргинчюте. Ей был 81 год. До дня рождения она не дожила чуть больше недели. Об этом сообщает LRT со ссылкой на культурное учреждение, в котором работала знаменитость.

Причина ухода из жизни Дануте не уточняется. Также пока нет подробностей ее последних дней жизни и не раскрыты детали похорон. В театре лишь отметили, что ее творческое наследие принесло радость миллионам зрителей, и она навсегда останется в их сердцах.

Отметим, что Диргинчюте была одной из самых известных артисток в истории литовского музыкального театра. Еще будучи студенткой, она начала покорять сцену. И за свою карьеру приняла участие в десятках опер и спектаклей. В труппе Каунасского музыкального театра она числилась до 2008 года.

К слову, Дануте также известна зрителям по роли в фильме «Игра без козырей». В нем она сыграла вместе с актерами Борисом Борисовым и Юрием Каморным.

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