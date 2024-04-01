Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко. О смерти юмориста сообщила журналистка Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

Пост о кончине Пелишенко появился ночью 1 апреля. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

«Умный, талантливый и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только», — высказалась Сусанна.

Также журналистка выразила соболезнования близким и родным умершего.

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