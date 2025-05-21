33-летний хоккеист Кирилл Лебедев умер от остановки сердца в машине

В возрасте 33 лет умер хоккеист Кирилл Лебедев. Причиной смерти называют остановку смерти.

О случившемся сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 21 мая около 9 утра Лебедев привез двоих сыновей в школу Магнитогорска. Затем спортсмен вернулся в авто, он хотел отправиться по делам. Резко хоккеисту стало плохо.

На место вызвали скорую помощь. Однако воспитанник магнитогорского «Металлурга» скончался до приезда медиков.

Лебедев был обладателем Кубка Харламова. Получил награду в 2010 году, когда выступал за команду «Стальные Лисы». В 2022-м завершил карьеру. Последние годы вел блог о хоккее.

Ранее сообщалось о смерти 23-летнего экс-хоккеиста московского «Динамо» Олега Гофмана.