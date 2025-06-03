Умерла в 75 лет актриса из фильма Тарковского «Жертвоприношение» Биргит Карлстен

Умерла 75-летняя актриса Биргит Карлстен. Причина ее кончины пока не разглашается. Об этом сообщает «Российская газета».

Биргит прославилась как актриса театра, кино и сериалов, а также как педагог. Кроме того, она и озвучивала фильмы. Например, она работала над проектом режиссера Андрея Тарковского «Жертвоприношение».

Свою карьеру Карлстен начала после окончания театральные школы в Скаре и Мальмё. Она работала в театре Pioneer в Гетеборге, в Национальном передвижном театре Швеции, в стокгольмском Театре комедии, а также в городском театре Хельсинборга. Актриса снималась в фильмах «Линус и таинственный дом из красного кирпича» и «Инспектор Ван Ветерен». Последний проект ее с участием «Сожги все мои письма» вышел в 2022 году.

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