79-летняя певица Марси Джонс умерла от лейкемии перед юбилеем. Об этом сообщает Noise11.

1 июня 2025 года ушла из жизни вокалистка группы Marcie & The Cookies. Незадолго до смерти артистка рассказала о борьбе с лейкемией. 26 июня ей могло бы исполниться 80 лет.

В 1963-м она вошла в состав труппы The Go Show. В 1967-м Марси объединилась с сестрами Маргарет, Беверли и Венди Кук, сформировав Marcie & The Cookies, а через 7 лет записала сольный альбом.

Умершая часто снималась в ТВ-шоу и вела на радио программу «Блондинка и блондинка».

