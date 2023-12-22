Умерла участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Диана Янголенко

Скончалась 21-летняя участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Диана Янголенко. Об этом пишет Telegram-канал Dark Voice.

По данным источника, труп девушки обнаружили в гостиничном номере. По предварительной информации, Янголенко умерла после того, как употребила алкоголь, смешанный с галлюциногенными грибами.

Другие подробности смерти девушки в настоящий момент неизвестны. Сейчас сотрудники полиции организовали расследование.

Янголенко родилась в 2002 году в Норильске. Девушка неоднократно признавалась, что страдает от наркозависимости.

Примечательно, что незадолго до смерти участница «Пацанок»» объявила, что намерена отправиться в зону СВО и работать там врачом.

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