Ведущий «Радионяни» Александр Левенбук умер на 91-м году жизни

Основатель Московского еврейского театра «Шалом» и ведущий советской детской образовательной радиопрограммы «Радионяня» Александр Левенбук умер в возрасте 90 лет. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника, Левенбук скончался в ночь на 22 декабря. Точная причина смерти ведущего не раскрывается.

«Сегодня ночью на 91-м году жизни скончался народный артист России, основатель театра "Шалом" Александр Левенбук», — заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Известно, что Левенбук был бессменным ведущим «Радионяни». По словам Брода, артисту удавалось не только доносить до детей знания, но и учить добру и человечности.

Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. После окончания Первого Московского мединститута стал артистом Мосэстрады. С 1970 по по 1980-е годы был ведущим «Радионяни». В 1988 году возглавил Московский еврейский театр «Шалом», руководил им до 2021 года.

Ранее стало известно о смерти актера из фильма «Географ глобус пропил» Сергея Пепеляева. Артисту было 32 года.