Скончалась народная артистка РФ Александра Жигалова

В Оренбурге умерла народная артистка РФ Александра Жигалова. Информация об этом появилась в группе Оренбургского драматического театра имени Горького во «ВКонтакте».

Артистка скончалась 18 декабря на 95-м году жизни. Прощание с Жигаловой состоится 20 декабря в 12:00 в часовне больницы имени Пирогова в Оренбурге.

Точная причина смерти актрисы не уточняется.

Известно, что Александра Жигалова проработала в Оренбургском драматическом театре более 50 лет. На сцене театра артистка в разное время исполняла роли Дездемоны в «Отелло» Уильяма Шекспира, Калугиной в «Служебном романе» по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, Василисы Егоровны в пушкинской «Капитанской дочке». В 1967 году Жигалова получила почетное звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 1998 году стала народной артисткой РФ.

В последние годы жизни артистка не участвовала в постановках, однако активно следила за творческой жизнью Оренбургского драмтеатра.

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