Умерла страдавшая нарушениями памяти звезда музыки кантри Мельба Монтгомери

В США скончалась певица, гитаристка, звезда музыки кантри Мельба Монтгомери. Ей было 86 лет.

По словам дочери певицы Джеки Чэнси, причиной смерти стали осложнения деменции. Последние годы жизни Мельба провела в учреждении по уходу за пациентами с нарушениями памяти.

Выросшая во Флоренции, штат Алабама, будущая звезда научилась петь, а также играть на банджо и гитаре дома.

Монтгомери начала свою музыкальную карьеру в начале 1960-х годов, когда подписала свой первый контракт. Она активно выступала и играла на гитаре.

За годы творческой деятельности певица выпустила почти три десятка студийных альбомов и множество хитов, среди которых No Charge, возглавившая музыкальные чарты в 1974 году. Мельбу Монтгомери называли легендой музыки в стиле кантри, сообщает The New York Times.

Ранее умерла в возрасте 70 лет режиссер, композитор и драматург Клэр ван Кампен. Она была женой оскароносного актера Марка Райлэнса. Известно, что женщина продолжительное время боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Она скончалась в день рождения мужа, которому исполнилось 65 лет.