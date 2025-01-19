Жена оскароносного актера Марка Райлэнса умерла в день его рождения

Умерла в возрасте 70 лет режиссер, композитор и драматург Клэр ван Кампен. Она была женой оскароносного актера Марка Райлэнса.

Известно, что Клэр продолжительное время боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Она скончалась в день рождения мужа, которому исполнилось 65 лет.

Свой последний день жизни режиссер провела в семейном особняке в немецком городе Кассель. Рядом с ней до последней минуты был муж Марк Райлэнс и дочь Джульет.

«Звоните в колокольчик, трубите в задумчивость, что-то делается, что-то начинается. Ушла одна из великих мудрецов», — приводит The Guardian некролог семьи.

Клэр ван Кампен получила образование пианистки в Королевском музыкальном колледже. В 1986 году устроилась на работу в Королевский национальный театр.

В 1990 году вместе с мужем открыла собственную театральную компанию. Кроме того, работала на разных должностях в Shakespeare's Globe около 20 лет.

Напомним, Марк Райлэнс получил «Оскар» за роль Рудольфа Абеля в фильме «Шпионский мост».

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