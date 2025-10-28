Умерла советская гимнастка Ольга Карасева

Ушла из жизни советская гимнастка, олимпийская чемпионка Ольга Карасева. Ей было 76 лет.

О смерти Карасевой сообщила Федерация гимнастики России в своем Telegram-канале.

Карасева стала олимпийской чемпионкой в 1968 году в Мехико в командном первенстве. Среди ее достижений — титул чемпионки мира 1970 года, многочисленные победы на чемпионатах СССР и призовые места на международных соревнованиях.

После завершения спортивной карьеры гимнастка работала судьей международной категории, а также переводчиком и референтом по спортивной гимнастике в Международном управлении Спорткомитета СССР.

Федерация гимнастики России выразила соболезнования близким Ольги, ее коллегам и друзьям.

