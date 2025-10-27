Скончался актер из «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова

В Париже на 93-м году жизни скончался актер Андре Умански, известный российским зрителям по роли в оскароносном фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем».

Артист ушел из жизни месяц назад, однако информация на сайте IMDb появилась только недавно.

За свою долгую карьеру Умански снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. В титрах он указывался под вариациями имени — Андре Думански и Андрей Уманский. Наиболее известные картины с его участием — «Нормандия-Неман», «Мегрэ», «Горец» и «Комиссар Наварро».

В картине Михалкова «Утомленные солнцем» актер сыграл роль Филиппа. Его последнее появление в кино датируется 2015 годом. Портфолио артиста, включая роли в театре и на телевидении, насчитывает свыше 130 работ.

Ранее умер «самый красивый мальчик ХХ века», актер фильма «Смерть в Венеции» Бьерн Андресен. Ему было 70 лет.

Также мы писали о кончине голливудской актрисы Джун Локхарт, которой было 100 лет.