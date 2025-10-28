Актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет после рецидива рака мозга
Актер Роман Попов скончался на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. О его смерти сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Попов боролся с онкологическим заболеванием с 2018 года. После первоначального успешного лечения этой весной у актера случился рецидив, который сопровождался серьезными осложнениями. В августе он сообщал подписчикам, что практически потерял зрение из-за повреждения нервной системы.
Широкую известность Роман Попов получил благодаря роли следователя Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублевки». Также он играл в КВН, участвовал в юмористических шоу, а его герой Мухич позже стал главным в спин-оффе «Детективное агентство Мухича».
Актер оставил после себя троих детей и супругу, с которой прожил в браке почти 20 лет.
