Умерла популярная телеведущая Виктория Прего

Умерла 75-летняя популярная испанская телеведущая Виктория Прего. Она известна также как режиссер и редактор. Об этом сообщает портал Forbes España.

Знаменитости не стало 1 мая. Она скончалась в родном Мадриде. Прего вела новостные программы, различные шоу и даже занималась съемками документальных фильмов. Журналистку многие знали и любили.

Виктория родилась в 1948 году, а ее карьера стартовала в первой половине 1970-х. Она поехала в Лондон, где устроилась специальным корреспондентом. Но все же вернулась в Испанию. Уже дома она вела программу Al Closing и прославилась, отличившись от других «доверительным тоном».

После женщина устроилась ведущей Españoles шоу и общалась со многими известными людьми из мира политики и культуры. Также она вела ток-шоу каналов TVE и Telemadrid - TVE's Los Breakfasts и Madrid Opina. А кроме того, руководила мадридской Ассоциацией прессы. Она значилась как президент с 2015 по 2019 гг.

Причина смерти Виктории Прего неизвестна. Также нет информации о дате и месте похорон.

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