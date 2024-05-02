Хотел сделать предложение: девушка умершего бойца Коломыцева рассказала о его последних днях

Девушка умершего бойца Александра Коломыцева заявила, что он хотел сделать ей предложение. Она рассказала о планах спортсмена в беседе с РЕН ТВ.

2 мая стало известно о том, что чемпион России по К-1 и ММА, чемпион международного турнира по рукопашному бою Александр Коломыцев скончался на 38-м году жизни. Его сердце остановилось во сне. Оказалось, что у мужчины осталось трое детей. Кроме того, он хотел сделать возлюбленной предложение руки и сердца, но не успел.

Девушка по имени Алла рассказала, что боец уехал в Ростов-на-Дону на празднование дня рождения дочерей. После его ожидало хирургическое вмешательство.

«15 мая у него в клинике имени Пирогова была запланирована госпитализация на плановую операцию», – поделилась возлюбленная мужчины.

Алла добавила, что мужчина хотел отпроситься у врачей и 15 мая приехать на закрытый турнир. Там он хотел позвать любимую замуж. Она отмечает, что у Александра было большое доброе сердце. По ее словам, он воспринимал проблемы близких как свои личные.

«К сожалению, в один момент его сердечко не выдержало», – добавила она.

Брат Коломыцева подтвердил информацию о том, что спортсмен скончался во сне от остановки сердца.

Ранее мы писали о том, что актриса из сериалов «Счастливы вместе» и «Солдаты» оказалась в клинике со страшными ожогами. Ирен Феррари обратилась за помощью, но от госпитализации отказалась. Подробности случившегося выясняются.