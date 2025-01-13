Умерла польская «Марлен Дитрих», актриса Барбара Рыльска

Ушла из жизни актриса театра, кино, певица, польская «Марлен Дитрих» Барбара Рыльска. Об этом пишет Goniec.

Артистка умерла 11 января, через несколько дней она должна была отпраздновать 90-летие. Причина смерти не раскрывается.

Барбара Рыльска появилась на свет 20 января 1936 года в Варшаве. В 1959 году окончила Варшавскую Академию драматического искусства. С 1959 по 1966 годы работала в Варшавском театре комедии, с 1966 по 1974 – в Варшавском театре Людовы, с 1974 по 2013 – в театре «Квадрат».

В период с 1963 по 1973 годы сыграла в таких картинах, как: «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа». Также была известна как певица, многие называли ее «польской Марлен Дитрих».

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