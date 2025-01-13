Опубликовано 13 января 2025, 15:141 мин.
Скончалась 101-летняя актриса из «Острова сокровищ» Ким Ярошевская
В возрасте 101 года умерла актриса из «Острова сокровищ» Ким Ярошевская.
© Freepik
Ушла из жизни канадская актриса, писательница и сценаристка российского происхождения Ким Ярошевская. Об этом сообщает CBC.
Артистка скончалась в возрасте 101 года. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Ярошевская родилась в 1923 году в Москве. На экране актриса дебютировала уже на Западе - в детском телешоу в 1954-м. Она выступала в театре, а также сыграла в сериале 1950-х по «Острову сокровищ».
Ранее мы писали, что в возрасте 79 лет умерла актриса Лесли Чарльсон, игравшая в сериалах «Главный госпиталь» и «Друзья».
Также сообщалось, что в Москве в возрасте 79 лет скончался искусствовед Леонид Бажанов.