Умерла на 76-м году жизни российская детская писательница Назиба Сафина

Умерла российская детская писательница Назиба Сафина. Ей было 75 лет. Об уходе из жизни автора сообщили в Союзе журналистов Татарстана.

Причина смерти редактора и публициста не разглашается. В некрологе указано лишь, что после себя Сафина оставила «богатое литературное наследие и множество незабываемых произведений».

Похоронили поэтессу 12 января в ее родном селе Кисак-Каин.

Отметим, что творческий путь Набизы начался после окончания Казанского государственного университета в 1972 году. После получения диплома она работала и педагогом, и редактором, и автором произведений. Известность ей принесли книги для детей.

Ранее умерла актриса из «Острова сокровищ» Ким Ярошевская. Ей был 101 год. Обстоятельства смерти неизвестны.

Также недавно актер Сергей Зиновьев умер в возрасте 69-ти лет. Его не стало 12 января.