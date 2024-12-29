Умерла актриса из «Интернов» и «Глухаря» Надежда Подъяпольская. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Актриса Надежда Подъяпольская скончалась 28 декабря, ей было 83 года. Причина смерти артистки не называется.

Надежда Подъяпольская родилась в 1941 году. За свою карьеру она сыграла сотни ролей в фильмах и сериалах. Самыми известными работами актрисы стали роли в сериалах «Час Волкова», «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня», «Интерны», «Беспринципные».

Последнюю роль Подъяпольская сыграла в комедии «Коля, домой!», премьера которой намечена на 2025 год.

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