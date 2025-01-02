Причиной смерти 74-летнего экс-депутата Госдумы Виктора Алксниса стал инсульт

В Москве умер бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис. Ему было 74 года.

Политик ушел из жизни 1 января в Мытищинской областной клинической больнице. Эту информацию подтвердила его дочь Ирина Алкснис.

«В ночь на 30 декабря у папы случился геморрагический инсульт, он сразу впал в глубокую кому. Огромная благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, где папа провел последние три дня», - написала она в Telegram-канале «Черный полковник».

Информация о дате и месте похорон будет обнародована родственниками позже.

Известно, что октябре 2019 года у Алксниса диагностировали рак. Он перенес несколько операций.

Виктор Алкснис окончил Рижское высшее военно-инженерное авиационное училище по специальности «военный инженер по электронике», а также Университет общественных наук.

В 1979 году поступил на работу в ВВС Прибалтийского военного округа на должность старшего инженера, инспектора.

В 1988 году началась его политическая карьера. В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР. Алксниса прозвали «Черным полковником» за поддержку сторонников ГКЧП.

В октябре 1992 года он вместе с семьей уехал в Россию и продолжил свою политическую карьеру. В 2000-2007 годах был депутатом Госдумы, а в 2013 году возглавил городское поселение Тучково Московской области.

Ранее стало известно, что 31 декабря умерла заслуженная артистка России Инна Выходцева. Ей было 90 лет.