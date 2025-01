Умерла одна из ведущих певиц «британского вторжения» в США Марианна Фейтфулл

Умерла Марианна Фейтфулл, которую называли иконой музыки 60-х, а также одной из ведущих певиц «британского вторжения» в США. Ей было 78 лет.

По данным The Guardian, она скончалась у себя дома в Лондоне, в окружении семьи. При этом официальная причина смерти не раскрывается. Также нет информации о том, где похоронят певицу.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти певицы, автора песен и актрисы Марианны Фейтфулл. Марианна мирно скончалась в Лондоне в кругу своей любящей семьи. Нам будет очень ее не хватать», — приводит издание некролог родственников.

Марианна Фейтфулл прославилась на весь мир благодаря хиту Come and Stay with Me. Исполнительница занимает 25-е место в списке «100 величайших женщин рок-н-ролла» телеканала VH1.

Кроме того, с 1966 года она активно снималась в кино. В фильмографии актрисы такие картины, как «Сделано в США», «Гамлет», «Мария Антуанетта» и другие.

С 1966 по 1970 год Фейтфулл состояла в отношениях с вокалистом The Rolling Stones Миком Джаггером. Именно она вдохновила музыкантов на создание хита Sympathy for the Devil.

«Она была важной частью моей жизни на протяжении долгого времени. Она была замечательным другом, прекрасной певицей и великой актрисой. Ее всегда будут помнить», —отреагировал на смерть экс-возлюбленной Мик Джаггер.

Ранее от сердечного приступа умер знаменитый британский тенор Пол Чарльз Кларк. Ему было 59 лет.