Причиной смерти 59-летнего тенора Пола Чарльза Кларка стал сердечный приступ

Умер знаменитый британский тенор Пол Чарльз Кларк. Ему было 59 лет.

Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Подробности не раскрываются, однако портал Opera Wire пишет, что Пол Чарльз Кларк ушел из жизни внезапно.

Пол Чарльз Кларк родился в Ливерпуле, учился в Королевском музыкальном колледже.

В 1989 году артист стал лауреатом конкурса имени Кэтлин Ферриер. Он дебютировал в Уэльской национальной опере, а позже покорил Далласскую оперу, Миннесотскую оперу и Королевскую датскую оперу.

В Метрополитен-опера тенор исполнял роли в спектаклях «Летучая мышь» и «Катя Кабанова». Кларк также исполнял партии в операх «Симона Бокканегра», «Кармен», «Норма», «Лючия ди Ламмермур».

Он также принял участие в записи множества оперных произведений вместе с другими известными исполнителями и дирижерами.

Ранее умер композитор и исполнитель Константин Кремлев. Он ушел из жизни в больнице в результате остановки сердца.