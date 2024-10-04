Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц. Об этом сообщает Telegram-канал Мульти-Шмульти.

В ночь на 4 октября умерла заслуженный художник России, мультипликатор Марина Восканьянц. Мультипликатор скончалась на 91-м году жизни. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Знаменитость работала над такими проектами, как «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка», «Приключения пингвиненка Лоло».

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