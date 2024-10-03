Ушел из жизни выдающийся академик РАН Александр Бугаев

Ушел из жизни создатель высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн, академик РАН Александр Бугаев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии наук.

Ученый скончался в возрасте 77 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

В РАН отметили, что на основе работ Бугаева создали множество устройств, включая высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн; СВЧ-резонаторы, генераторы и модуляторы, расширители и ограничители динамического диапазона.

Бугаев также внес большой вклад в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения, таких как сейсмографы, геофоны и другие приборы.

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