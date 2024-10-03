Скончался ведущий телеканала «БелРос» Александр Бунин

Ушел из жизни ведущий телеканала «БелРос» и автор программ «Горячая точка» и «Факты на стол» Александр Бунин. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале телеканала.

«Александр Григорьевич умер на 61 году жизни <…> был талантливым журналистом, ярким теле — и радиоведущим, имевшим собственную точку зрения на любой вопрос», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 60-летнего телеведущего 3 октября доставили в больницу с диагнозом инфаркт. Медики не смогли спасти его.

Редакция телеканала выразила соболезнования родным Бунина.

Ранее мы писали, что в возрасте 77 лет скончался академик РАН Александр Бугаев. На основе работ покойного ученого создали множество устройств, включая высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн; СВЧ-резонаторы, генераторы и модуляторы, расширители и ограничители динамического диапазона.

Также сообщалось, что в возрасте 84 лет умер актер Джон Эймос, сыгравший в «Крепком орешке-2».