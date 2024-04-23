Умерла номинант премии «Оскар», режиссер фильма «Дьявол никогда не спит» Лурдес Портильо

Не стало известного иностранного режиссера, продюсера и актрисы Лурдес Портильо. Она ушла из жизни на 81 году жизни. Об этом сообщает Deadline.

Лурдес была популярна в кругах кинематографистов, ее заслуги признавали многие коллеги. За свою карьеру она смогла получить немало наград, а также она попадала в номинацию премии «Оскар» в 1986-м году за фильм «Матери площади Мая» в документальном жанре. Другие самые известные работы режиссера – «Дьявол никогда не спит», «Подношение», «Пропавшая девушка» и другие.

Причина смерти Портильо не уточняется. В некрологе сказано, что она «ушла мирно» 20 апреля в своем доме в Сан-Франциско. Рядом с ней в последние минуты жизни находились трое сыновей и сестра. Другие подробности не раскрываются.

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