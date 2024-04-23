Умер бас-гитарист Владимира Кузьмина, групп «Круиз» и «Черный кофе» Юрий Махин

Ушел из жизни музыкант, бас-гитарист Владимира Кузьмина, групп «Круиз» и «Черный кофе» Юрий Махин. Ему было 69 лет. Об этом сообщил Московский театр оперетты.

О том, что стало причиной смерти артиста, пока ничего неизвестно. Также в некрологе не упомянули, болел ли чем-то Махин в последнее время или же нет. В театре лишь отметили, что он был не только прекрасным музыкантом, но и замечательным человеком. К слову, в данном культурном учреждении он работал с 2007 года и являлся инспектором оркестра.

«За это время он показал себя ярким, инициативным, профессиональным музыкантом, хорошим организатором и просто замечательным человеком!» - отметили в театре.

Прощание с Юрием Махиным пройдет 24 апреля в 11.30 в крематории на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее умерла вокалистка британской панк-группы The Fall Люси Риммер. Ее не стало еще 12 апреля, однако новость о ее кончине стала известна только в конце апреля.

Также недавно умер 80-летний культовый актер Антонио Кантафора.