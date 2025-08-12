Умерла на 97-м году жизни американская певица и звезда джаза Шейла Джордан

Одна из самых известных джазовых певиц США Шейла Джордан умерла в возрасте 96-ти лет. Причина смерти не раскрывается. Об этом сообщает The New York Times.

Информацию о смерти артистки подтвердила ее дочь Трейси Джордан. Она призналась, что Шейла скончалась 11 августа в Нью-Йорке.

Шейла Джордан получила наибольшую известность благодаря выступлениям в дуэте с контрабасом. Иностранные музыкальные критики подмечали, что у певицы был уникальный стиль, который отличал ее от остальных. В 2012 году артистка получила звание мастера джаза по версии Национального фонда искусств.

Отметим, что у Шейлы были проблемы с алкоголем. Она долго не могла перебороть зависимость, но в итоге бросила пить, когда прошла программу реабилитации.

Ранее от рака умер бывший гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов. Ему было 59 лет.

Также недавно скончался перуанский музыкант Сельсо Гарридо-Лекка Семинарио.