Умер перуанский музыкант Сельсо Гарридо-Лекка Семинарио. О смерти сообщил его сын в соцсети.

11 августа ушел из жизни перуанский музыкант и композитор. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Артист родился в Лиме в 1926 году. В 1950 году он переехал в Чили, где сотрудничал со многими звездами. Например, для Виктора Хары Сельсо написал две песни. Вместе с Виктором он работал над композициями для Национального симфонического оркестра, однако проект не удалось завершить из-за смерти партнера, жестоко убитого в 1973 году.

